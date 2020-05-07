За сексуальні домагання можуть посадити 94-річного експрезидента Франції

37-річна німецька журналістка Анн-Катрін Страке подала скаргу до суду на 94-літнього експрезидента Франції Валері Жискара д'Естена за сексуальне насильство, за законом цей злочин карається позбавленням волі на два роки та штрафом до 30 тисяч євро.

Про це пише французьке видання Le Monde.

«Німецька журналістка Анн-Катрін Страке, віком 37 років, стверджує, що колишній глава держави (з 1974 по 1981 рік) поклав руку на її сідниці під час інтерв'ю наприкінці 2018 року», - пише видання.

Її скарга, зміст якої є у розпорядженні Le Monde та німецького видання Süddeutsche Zeitung, 10 березня була направлена до прокуратури Парижа. Подія сталася 18 грудня 2018 року. У той день Страке брала інтерв’ю у кабінеті Валері Жискара д'Естена на бульварі Сен-Жермен у Парижі для німецького суспільного мовника WDR з нагоди 100-річчя від дня народження колишнього федерального канцлера Гельмута Шмідта (1918-2015).

«Наприкінці інтерв'ю мадам Страке запитала д'Естена, чи не хотів би той сфотографуватися з нею, її оператором та її звукозаписувачем. На що той погодився, а потім, торкнувшись її талії, поклав руку на сідницю», - пише видання. Журналістка підтвердила Le Monde свої обвинувачення. «Я була дуже здивована і не схвалюючи ці напади, які поставили мене у надзвичайно незручну ситуацію, я намагалася відштовхнути руку месьє Жискара д'Естена, але не мала успіху», - зауважила вона.

Сексуальні домагання колеги журналістки зняли на фото. «У мене склалося враження, що він наполягав», - додала жертва. За її словами, інцидент міг би тим і закінчитися, але перед виходом з квартири знімальної групи колишній президент Франції запропонував показати Анн-Катрін Страке серію фотографій на стіні його кабінету, де він зображений зі світовими лідерами. Під час паузи месьє д’Естен знову торкнувся сідниць журналістки, яка намагалася звільнити руку «кілька разів і з усією силою». Жертва домагань переконана, що француз намагався «принизити її гідність» і не збирається відступати.

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Два роки тому французький парламент одностайно ухвалив новий закон проти сексуального насильства та сексуальних домагань. Згідно з положеннями цього закону за подібні дії правопорушник може бути позбавленим волі на два роки та сплатити штраф у розмірі 30 тисяч євро.

П’ять років тому колишній президент Франції д'Естен під час лекції в Московському державному університеті піддав сумнівам належність Україні півострова Крим. На його думку, питання територіальної цілісності країн потрібно вирішувати на рівні ООН. Також цей політик закликав скасувати санкції, уведені Євросоюзом проти РФ за анексію Криму та війну на сході України.

Фото: LP