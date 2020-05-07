У помічника Папи Римського виявили коронавірус

У Ватикані в одного з помічників Папи Франциска виявили COVID-19.

Про це повідомляє CNN.

«У помічника Папи Римського Франциска у Ватикані діагностували коронавірус. Ця людина з початку березня переведена на віддалений режим роботи. Зараз помічник Папи перебуває вдома під наглядом лікарів», - йдеться у повідомленні.

Це вже 12-й випадок захворювання коронавірусом, який виявили у Ватикані. Місто Ватикан є резиденцією католицької церкви і суверенною державою, розташоване всередині Рима з 1929 року. У ньому проживають 605 осіб, усі з паспортом Ватикану, які перебувають поза юрисдикцією Італії.

Пандемія докорінно змінила спосіб діяльності Ватикану. Цього року Папа Римський святкував Вербну неділю в порожній церкві.

Як повідомлялося, 83-річний Папа Франциск двічі отримував негативний результат тесту на коронавірус.

Під час трансляції закритої служби у базиліці Святого Петра він закликав людей не піддаватися страху через пандемію коронавірусу.