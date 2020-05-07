За добу у Китаї - два нові випадки коронавірусу, США залишаються "лідерами"

Станом на ранок 7 травня у світі в цілому зафіксовано більш ніж 3,82 мільйона випадків зараження коронавірусом, включаючи понад 265 тисяч летальних.

Про це повідомляє Worldometer.

Станом на ранок четверга 7 травня загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 у світі становить 3 820 737. При цьому число померлих із коронавірусом – 265 094. А кількість пацієнтів, які вже одужали – 1 303 146.

У трійку лідерів за числом заражень входять США (1 263 197), Іспанія (253 682) та Італія (214 457).

Кількість нових випадків коронавірусу в Західній Європі зменшується.

У Китаї загалом зафіксували 82 885 пацієнтів із коронавірусом. За добу зафіксували два нових випадки.