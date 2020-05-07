Профспілки Франції закликали обкласти податками багатіїв на час пандемії COVID-19

Генеральний секретар Французької демократичної конфедерації праці (CFDT) Лоран Берже закликав уряд країни обкласти податками у розмірі 50% багатіїв, що мають річний дохід понад €300 тис. або оподаткувати їхню нерухомість та спадщину на час пандемії COVID-19.

Про це повідомляє французьке видання Le Point.

"Я пропоную застосувати до прибутків від капіталу ту ж шкалу розрахунків, що й до доходів від праці, ввести єдиний прогресивний податок на капітал, обкласти податками у розмірі 50% податок на річний прибуток понад 300 000 євро або оподаткувати спадщину та великі маєтки", - сказав Берже.

На його думку, на період пандемії COVID-19 «сецесія багатіїв повинна припинитися». Очільник однієї з найбільших профспілок Франції закликав також співгромадян з надприбутками до соціальної солідарності. Крім того, Берже запропонував «заморозити» державні борги на рівні ЄС на тривалий час.

"Нам доведеться, якщо ми хочемо розбудовувати цей світ після пандемії COVID-19 більш справедливим, об'єднатися для розподілу багатств", - сказав він.

Нагадаємо: французька демократична конфедерація праці (CFDT) є національним центром профспілок і однією з п'яти найбільших французьких конфедерацій профспілок на чолі з Лораном Берже, який керує нею з 2012 року.

У світі загалом зафіксовано понад 3,74 млн випадків інфікування, померло понад 250 тисяч осіб.