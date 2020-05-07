Сербія скасувала надзвичайний стан і комендантську годину

Парламент Сербії скасував надзвичайний стан, який було введено у березні у зв'язку з епідемією коронавірусу.

Про це повідомляє PTC.

Під час парламентської сесії прем'єр-міністр країни заявив, що Сербія виконала умови ВООЗ для скасування надзвичайного стану.

Крім того, скасовується комендантська година і залучення армії для цивільних цілей. Також були скасовані одинадцять постанов, які діяли під час надзвичайного стану. Вони стосувалися організації роботи, податкових заходів, способу запозичення та участі в кримінальному процесі.

Літнім людям також дозволили виходити на вулицю, а від п'ятниці міський транспорт в Белграді має відновити свою роботу. Також з понеділка діти зможуть відвідувати дитячі садки.

Однак не всі надзвичайні заходи, які були вжиті у зв'язку з епідемією коронавірусу, будуть скасовані. В силі залишається заборона на пересування до 5 ранку.

Нагадаємо: надзвичайний стан у Сербії через коронавірус оголосили 15 березня.

За даними Worldometer, у світі зафіксовано 3 810 744 випадки зараження коронавірусом, з них 264 021 летальний, 1 287 653 особи одужали.