Трамп передумав розформовувати групу реагування на COVID-19

Після різкої критики щодо намірів Білого дому розпустити цільову групу протидії коронавірусу, наступного ж дня президент США Дональд Трамп заявив, що відмовляється від цих планів.

Про це він сказав журналістам у середу в Вашингтоні, передає власний кореспондент Укрінформу.

"До вчорашнього дня я не мав уявлення, наскільки популярною є цільова група, допоки не почав говорити про її розпуск", - пояснив Трамп зміну свого рішення.

Він також повідомив, що отримав багато прохань не робити цього, в тому числі "від шанованих людей". Ба більше, Трамп зазначив, що може розширити цю групу, додавши до неї кількох інших фахівців.

Читайте також: Трамп хоче відновити економіку попри загрозу збільшення жертв коронавірусу

У цьому контексті президент США зауважив, що цільова група працюватиме, допоки пандемія коронавірусу не вщухне.

Нагадаємо, у вівторок Білий дім заявив про розформування цільової групи з питань протистояння COVID-19 попри те, що Сполучені Штати продовжують перебувати у лідерах за кількістю хворих на цю недугу у світі.