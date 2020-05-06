Трамп передумав розформовувати групу реагування на COVID-19
Про це він сказав журналістам у середу в Вашингтоні, передає власний кореспондент Укрінформу.
"До вчорашнього дня я не мав уявлення, наскільки популярною є цільова група, допоки не почав говорити про її розпуск", - пояснив Трамп зміну свого рішення.
Він також повідомив, що отримав багато прохань не робити цього, в тому числі "від шанованих людей". Ба більше, Трамп зазначив, що може розширити цю групу, додавши до неї кількох інших фахівців.
У цьому контексті президент США зауважив, що цільова група працюватиме, допоки пандемія коронавірусу не вщухне.
Нагадаємо, у вівторок Білий дім заявив про розформування цільової групи з питань протистояння COVID-19 попри те, що Сполучені Штати продовжують перебувати у лідерах за кількістю хворих на цю недугу у світі.