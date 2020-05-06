Вперше за 115-річну історію метро в Нью-Йорку підземка була примусово закрита на планове обслуговування з метою проведення дезінфекції від коронавірусу.

Про це повідомляє центральний американський телеканал CNN.

"Надзвичайні часи вимагають проведення надзвичайних заходів", - заявив у цьому зв'язку керівник транспортного управління міста Патрік Фой.

Як уточнили в цьому ж відомстві, всі вагони метро пройшли "глибоке очищення" в межах заходів боротьби з поширенням коронавірусу.

Робота метро Нью-Йорка частково переривалася й раніше, однак через погодні умови, не в плановому порядку. Зокрема, це трапилося у 2011 році, коли вирував ураган Ірен, у 2012-му через ураган Сенді, а також взимку 2015 року, коли місто охопила хуртовина. При цьому припинялися лише перевезення пасажирів, технічні поїзди продовжували ходити.

Метро Нью-Йорка вперше за 115 років закрили для дезінфекції // Фото: CNN

Для того, щоби місто не охопив транспортний колапс, транспортне управління запустило додаткові автобуси на внутрішні маршрути.

Нагадаємо: за даними Worldometer, загальна кількість зафіксованих у світі випадків COVID-19 становить 3 778 012, з них 261 311 летальних, одужали 1 275 342 особи.

Фото: CNN