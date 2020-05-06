У Білорусі виявили вже понад 19 тисяч випадків COVID-19
Про це повідомляє TUT.by з посиланням на Міністерство охорони здоров'я країни.
«У Білорусі на 6 травня зареєстровано 19 255 осіб з позитивним аналізом на COVID-19», - йдеться у повідомленні.
За минулу добу приріст становив 905 випадків.
Як повідомили в Міністерстві охорони здоров'я Білорусі, загалом у країні вже одужали й виписані 4 388 пацієнтів (плюс 617 пацієнтів за добу), у яких раніше був підтверджений діагноз COVID-19.
За весь період поширення інфекції на території країни померло 112 людей.
Повідомляється, що загалом у Білорусі проведено 220 045 тестів на COVID-19.
Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі зафіксовано 3 744 765 випадкі вкоронавірусу, зокрема 258 884 летальні випадки, і 1 249 328 людей одужали.