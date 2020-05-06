Російський мільярдер наклав на себе руки

Наклав на себе руки російський підприємець Дмитро Босов, який входив у сотню найбагатших людей Росії.

Про це повідомляє Інтерфакс.

Представник Слідчого комітету підтвердила, що в підмосковному селищі Усово, де жив бізнесмен, було знайдено тіло 52-річного місцевого жителя з вогнепальним пораненням голови, поруч з тілом лежав пістолет.

За даними РБК, Босов наклав на себе руки в ніч на середу.

Журнал Forbes оцінив статки Босова в $1,1 млрд, у рейтингу російських мільярдерів від Forbes 2020 року бізнесмен посів 86 місце.