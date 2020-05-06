США планують послабити карантин у 43 штатах

Переважна більшість американських штатів (43 з 50) планують до кінця тижня повністю або частково зняти карантинні обмеження та відновити роботу бізнесу й інших установ.

Про це повідомляє в середу американський телеканал CNN.

"До 10 травня щонайменше 43 штати повністю або частково відкриються (після карантину – ред.)", - зазначається в повідомленні.

Рішення приймають губернатори в кожному штаті, однак на федеральному рівні президент США Дональд Трамп вже давно виступає за скасування карантинних обмежень з метою відновлення економічної діяльності.

Тим часом, серед медиків та експертів залишаються занепокоєння у зв'язку з незахищеністю населення. Як зауважив у цьому зв'язку колишній директор Центру контролю та профілактики захворювань (CDC) доктор Річард Бессер, у країні досі не забезпечений достатній захист мешканців від коронавірусу.

Читайте також: Трамп хоче відновити економіку попри загрозу збільшення жертв коронавірусу

"Ми зараз не маємо достатніх можливостей для тестування, щоб виявляти осередки хвороби. Ми не збільшили можливостей для відстеження тисяч і тисяч контактів (людей з тими, у кого підтвердився COVID-19 – ред.), ми не можемо гарантувати безпечних місць для ізоляції чи карантину", - підкреслив Бессер.

Як повідомлялося, Сполучені Штати залишаються країною, де зафіксована найбільша кількість хворих та померлих від хвороби, спричиненої новим коронавірусом. За останніми даними, в США виявлено більше 1,206 млн інфікованих осіб. При цьому, більше 71,1 тис. людей померли, 189,7 тис. одужали повністю.