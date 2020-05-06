Литва продовжила карантин до літа

Уряд Литви продовжив карантин у країні аж до початку літа. При цьому також уточнені правила карантину і графік деяких його послаблень.

Про це повідомляє портал Delfi.

«Уряд Литви 6 травня вирішив продовжити карантин до 31 травня включно. Планують деякі послаблення: уточнюють порядок носіння масок, дозволяють проведення невеликих заходів, пропонують відновити надання стоматологічних послуг», - йдеться у повідомленні.

З 15 травня рух на території країн Балтії буде вільним. Після поїздки не доведеться проводити два тижні в ізоляції. До Литви також можуть приїжджати громадяни інших країн ЄС, які приїжджають по роботі, бізнесу або навчанню. Їм доведеться провести 14 днів в самоізоляції.

Уточнюється і порядок носіння масок. Їх можна не надягати під час купання в озерах, річках, ставках і в морі і під час заняття водними видами спорту. Це уточнення почне діяти відразу з моменту прийняття.

З 11 травня дозволяється проведення уроків з водіння. Пропонується також дозволити проведення індивідуальних тренувань у спортклубах і тренувань в групах до 6 осіб. При цьому необхідно використовувати всі засоби захисту та гігієни. Це почне діяти з 18 травня.

З 18 травня також дозволять проведення заходів за участі до 30 осіб просто неба. Однак учасники повинні дотримуватися дистанції 2 м, на кожного має припадати площа 10 кв. м, слід дотримуватися вимог гігієни і використовувати засоби захисту. (З 30 травня такі заходи за участі до 30 осіб пропонують дозволити в приміщеннях).

З 18 травня в Литві пропонують відкрити дитячі садки і підготовчі групи. Ми шукаємо рішення і хочемо створити умови, які дозволять відновити навчання учнів початкової школи. Ми думаємо про відновлення роботи спеціалізованих шкіл і денних центрів для інвалідів.

З 18 травня планують дозволити роботу стоматологічних кабінетів, відвідування кабінету з дозволу лікаря у встановленому в лікарні порядку. Також планують дозволити роботу всіх салонів краси і послуг у цій сфері: солярії, салони тату тощо. Неодмінна умова - дотримання заходів безпеки та обмеження кількості одержувачів послуг.

За даними Міністерства охорони здоров'я Литви, в країні виявлено 1428 інфікованих, за минулу добу медики встановили 5 нових випадків COVID-19. Одужали 718 осіб.

Фото: Delfi