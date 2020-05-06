Словаччина послабила карантин – запрацювали готелі, храми та магазини

Cловаччина послаблює карантинні обмеження з цієї середи: відтепер уже можуть вільно працювати магазини, готелі, храми та ресторани.

Про це повідомляє Aktuality.

«Із середи велика частина Словаччини повертається до стану, який був перед вибухом пандемії коронавірусу, проте із продовженням дії вимог гігієни та соціального дистанціювання. Для громадян відкрито ресторани з терасами, готелі, невеликі магазини (окрім торгових центрів) та інші сервіси, такі як перукарні, салони краси або манікюрні салони", - йдеться у повідомленні.

У ресторанах слід дотримуватися вимоги соціального дистанціювання і не сидіти більше ніж по двоє осіб за столиком. Ця вимога не поширюється на сім’ї з дітьми. У готелях дозволяється поселення лише в номерах з власною ванною кімнатою, харчування можливе лише в номері.

У великих торгових центрах поки відкритими лишаються тільки продуктові супермаркети, аптеки та газетні кіоски.

Крім того, будуть відкриті природні лікувальні джерела і спа-салони за пропозицією лікаря, спортивні майданчики для безконтактних видів спорту, об'єкти соціального обслуговування, об'єкти соціального захисту дітей та соціальної опіки та спеціальні освітні установи, зоопарки і ботанічні сади, туристичні об’єкти просто неба, музеї, галереї, бібліотеки та виставкові зали, а також церкви.

Кількість людей, які можуть одночасно відвідувати громадські заклади, такі як церкви і музеї, буде обмежена.

Кінотеатри, театри і школи залишаються закритими.

Станом на 6 травня у Словаччині зафіксували 1429 підтверджених випадків коронавірусу, протягом останньої доби заразилися 8 осіб.

Фото: Aktuality.sk