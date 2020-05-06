Радник уряду Британії щодо COVID-19 пішов у відставку через порушення карантину

Професор та епідеміолог Імперського коледжу Лондона Ніл Фергюсон пішов з посади радника уряду Великої Британії щодо боротьби з коронавірусом після порушення соціального дистанціювання.

Про це повідомляє BBC.

«Я згоден, що припустився помилки і вдався до неправильних дій. Тому я відмовляюся від своєї участі в Sage (Науково-консультативна група з надзвичайних ситуацій – ред.). Я діяв, вважаючи, що у мене виробився імунітет після того, як я отримав позитивний результат тесту на коронавірус і перебував у самоізоляції протягом майже двох тижнів після появи симптомів», - зазначив професор, коментуючи цю ситуацію.

Фергюсон, чия порада прем'єр-міністру Борису Джонсону привела до закриття Великої Британії на карантин, сказав, що шкодує про те, що сам порушив вимогу щодо соціального дистанціювання.

Він додав, що соціальне дистанціювання необхідне "для захисту всіх нас".

Раніше газета The Daily Telegraph повідомила, що коханка Фергюсона двічі - 30 березня і 8 квітня - приїжджала до нього додому з іншої частини Лондона.

Раніше професор Фергюсон заявляв, що 250 тисяч людей у Британії можуть померти від коронавірусу, якщо уряд не вдасться до рішучих дій. Це спонукало прем'єр-міністра Великої Британії 23 березня оголосити про запровадження жорстких обмежень у повсякденному житті, спрямованих на припинення поширення вірусу. Відповідно до цих заходів партнерам, які не живуть разом, більше не дозволялося бачити одне одного.

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Станом на 6 травня у Великій Британії зафіксовано майже 195 тисяч випадків коронавірусу, з них майже 30 тисяч летальних. Таким чином, рівень смертності від COVID-19 у Британії є найвищим у Європі.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, станом на ранок 6 травня у світі зафіксовано 3 727 802 випадки коронавірусу, зокрема 258 339 летальних, 1 242 388 людей одужали.

Фото: IMPERIAL COLLEGE LONDON