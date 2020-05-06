У світі - понад 3,7 мільйона заражених коронавірусом, 1,2 мільйона одужали

Станом на ранок 6 травня у світі зафіксовано 3 727 802 випадки коронавірусу, зокрема 258 339 летальних випадків, та 1 242 388 людей одужали.

Про це свідчать дані Worldometer.

COVID-19 поширився на 212 країн світу, за добу було виявлено 3 284 нові випадки, а також зафіксовано 312 нових смертей.

Лідером захворюваності залишаються США, де зафіксовано 1 237 633 випадки, з них 72 271 - смертельний і 200 628 - одужань.

В Іспанії та Італії зафіксовано 250 561 і 213 013 випадків коронавірусу відповідно.

У Великій Британії зараз зареєстровано 194 990 випадків, з них 29 427 - смертей.

Найбільше число нових випадків за останню добу було зафіксовано у Бразилії - 1 238 (всього 115 953), а також у Мексиці, де виявили 1 120 нових випадків (26 025 всього), і 236 нових смертей (2 507 всього).