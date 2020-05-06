Прем'єр Італії запевняє, що його країна не змінила зовнішню політику попри допомогу РФ

Голова уряду Італії Джузеппе Конте заявив, що зовнішня політика Риму не змінилася попри отримання допомоги від Москви та Пекіну.

Про це пише La Stampa.

"Італія через необхідність звернулася за допомогою та отримала її від багатьох країн. Серед них були Китай та Росія. Ми розпорядилися цією допомогою повністю прозоро як стосовно нашого суспільства, так і стосовно наших союзників" - сказав Конте.

Голова уряду нагадав, що США так само надали допомогу Італії на 100 млн доларів.

"Що стосується нашої геополітики як тих, хто отримав допомогу, то я можу підтвердити, що наша зовнішня політика сьогодні ідентична вчорашній", - заявив Конте.

Як повідомлялося, російська армія з 22 березня розпочала в Італії операцію з надання "гуманітарної допомоги" цій країні у боротьбі з пандемією коронавірусу. Операція, під час якої було доставлено не тільки непотріб під виглядом "гуманітарної допомоги", але і військову техніку та понад 100 військовослужбовців, вже викликала великий резонанс.

Обурення викликав як той факт, що в одній із країн-членів НАТО вільно висаджуються війська РФ, так і справжні мотиви Кремля, який намагається досягти зовсім інших цілей, аніж справді допомогти Італії з пандемією.