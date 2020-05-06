Унаслідок пожежі в хмарочосі в ОАЕ постраждали щонайменше 12 осіб — ЗМІ

Унаслідок пожежі в місті Шарджа в Об'єднаних Арабських Еміратах, де вогонь охопив усі 48 поверхів хмарочоса Abbco Tower, постраждали 12 осіб.

Про це повідомляє Emarat Al Youm.

Десять осіб отримали легкі травми, першу медичну допомогу їм надали на місці події. Ще двох постраждалих госпіталізували до лікарні Аль Касімі з травмами середнього ступеня тяжкості.

Водночас причину пожежі не повідомляють.

Нагадаємо: пожежа в хмарочосі почалася близько 21:00 за місцевим часом у вівторок, 5 травня. Були евакуйовані жителі цього будинку (близько 250 сімей) і п’яти сусідніх.