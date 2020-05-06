У Туреччині офіційно нарахували понад 3,5 мільйона сирійців

Нині в Туреччині офіційно зареєстровано 3,58 мільйона сирійців, понад 402 тисячі осіб вже повернулися до Сирії.

Про це повідомив речник МВС Туреччини Ісмаїл Чатаклі, підбиваючи підсумки за квітень, інформує власкор Укрінформу.

"Кількість сирійців, які повернулися до своєї країни, склала 402 тисячі, а кількість сирійців, зареєстрованих у нашій країні, - 3 мільйони 580 тисяч 263 особи", - повідомив речник міністерства.

Окрім того, він навів інші статистичні дані, серед яких зокрема ті, що стосуються епідемії коронавірусу.

"На сьогодні 272 тисяч 524 осіб, які порушили комендантську годину та не дотримувалися правил соціальної дистанції, притягнуті до відповідальності", - сказав Чатаклі.

Окрім цього, за час введення карантинних заходів, після 11 березня, коли було зафіксовано перший випадок інфікування коронавірусом, і до 1 травня, було зареєстровано 13 346 випадків насильства над жінками.

Також у квітні було проведено загалом 8 тисяч 163 безпекових операції, з них 3 великі, 27 середніх та 252 операції в сільській місцевості, знешкоджено 37 терористів.