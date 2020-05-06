В ОАЕ спалахнув 48-поверховий хмарочос

В ОАЕ спалахнув 48-поверховий хмарочос

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Укрінформ
В одному з найбільших міст Об’єднаних Арабських Еміратів, Шарджі, 5 травня спалахнув 48-поверховий хмарочос.

Про це інформує Gulf News.

Пожежа розгорілася неабияка: палали всі поверхи висотної будівлі, проте згодом споруду загасили. Інформації про жертв чи постраждалих поки немає. На місці працюють пожежники та під’їжджає багато автомобілів "швидкої". 

Жителів хмарочоса та 5 сусідніх з ним будівель евакуювали. За попередніми даними, займання розпочалося з 10 поверху і швидко поширилося усією будівлею.

Причина пожежі наразі не встановлена. Повідомлення про займання надійшло до служби порятунку о 21:04.

Наразі поліція за допомогою дронів намагається з'ясувати, чи в будівлі залишилися люди.

Фото: Khaleej Times

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