В ОАЕ спалахнув 48-поверховий хмарочос

Про це інформує Gulf News.

Пожежа розгорілася неабияка: палали всі поверхи висотної будівлі, проте згодом споруду загасили. Інформації про жертв чи постраждалих поки немає. На місці працюють пожежники та під’їжджає багато автомобілів "швидкої".

Жителів хмарочоса та 5 сусідніх з ним будівель евакуювали. За попередніми даними, займання розпочалося з 10 поверху і швидко поширилося усією будівлею.

A massive fire was reported at a residential building in Al Nahda in Sharjah late on Tuesday. Fire engines and ambulances have been rushed to the spot.



