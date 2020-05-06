В ОАЕ спалахнув 48-поверховий хмарочос
Про це інформує Gulf News.
Пожежа розгорілася неабияка: палали всі поверхи висотної будівлі, проте згодом споруду загасили. Інформації про жертв чи постраждалих поки немає. На місці працюють пожежники та під’їжджає багато автомобілів "швидкої".
Pray for #Sharjah#fire.. Developing Story! pic.twitter.com/gkDArls0wY— Affy-boy (@aaron_aay) May 5, 2020
Жителів хмарочоса та 5 сусідніх з ним будівель евакуювали. За попередніми даними, займання розпочалося з 10 поверху і швидко поширилося усією будівлею.
A massive fire was reported at a residential building in Al Nahda in Sharjah late on Tuesday. Fire engines and ambulances have been rushed to the spot.— Juviraj Anchil (@j_anchil) May 5, 2020
More details here: https://t.co/y5A3wQTwdh pic.twitter.com/x6scWRFmrT
Причина пожежі наразі не встановлена. Повідомлення про займання надійшло до служби порятунку о 21:04.
DEVELOPING: Massive fire engulfs residential building in the city of Sharjah in the United Arab Emirates— Breaking911 (@Breaking911) May 5, 2020
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Наразі поліція за допомогою дронів намагається з'ясувати, чи в будівлі залишилися люди.
Фото: Khaleej Times