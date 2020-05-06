В ОАЕ спалахнув 48-поверховий хмарочос

В одному з найбільших міст Об’єднаних Арабських Еміратів, Шарджі, 5 травня спалахнув 48-поверховий хмарочос.

Про це інформує Gulf News.

Пожежа розгорілася неабияка: палали всі поверхи висотної будівлі, проте згодом споруду загасили. Інформації про жертв чи постраждалих поки немає. На місці працюють пожежники та під’їжджає багато автомобілів "швидкої".

Жителів хмарочоса та 5 сусідніх з ним будівель евакуювали. За попередніми даними, займання розпочалося з 10 поверху і швидко поширилося усією будівлею.

A massive fire was reported at a residential building in Al Nahda in Sharjah late on Tuesday. Fire engines and ambulances have been rushed to the spot.



More details here: https://t.co/y5A3wQTwdh pic.twitter.com/x6scWRFmrT — Juviraj Anchil (@j_anchil) May 5, 2020

Причина пожежі наразі не встановлена. Повідомлення про займання надійшло до служби порятунку о 21:04.

DEVELOPING: Massive fire engulfs residential building in the city of Sharjah in the United Arab Emirates



pic.twitter.com/Gdm1uY0BRu — Breaking911 (@Breaking911) May 5, 2020

Наразі поліція за допомогою дронів намагається з'ясувати, чи в будівлі залишилися люди.

Фото: Khaleej Times