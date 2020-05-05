У Білорусі коронавірусом заразилися понад 18 тисяч осіб
Укрінформ
У Білорусі зареєстрували 18 350 осіб з коронавірусом.
Про це повідомляє пресслужба президента Білорусі Олександра Лукашенка.
«Глава держави (Олександр Лукашенко - ред.) озвучив, що в Білорусі наразі зафіксовано 18 350 осіб, у яких виявлено коронавірус», - йдеться у повідомленні.
За добу приріст становив 861 випадок.
"Це всього 8,7% від усіх тестованих. Протестованих у нас на ранок було 211 369 за два з половиною місяці", - розповів Лукашенко.
Як повідомлялося, в світі станом на ранок 5 травня коронавірусом заразилися 3 646 265 осіб. Серед них 252 420 осіб загинули, а одужали - 1 200 282 особи.
Фото: TUT.BY