У Білорусі коронавірусом заразилися понад 18 тисяч осіб

У Білорусі зареєстрували 18 350 осіб з коронавірусом.

Про це повідомляє пресслужба президента Білорусі Олександра Лукашенка.

«Глава держави (Олександр Лукашенко - ред.) озвучив, що в Білорусі наразі зафіксовано 18 350 осіб, у яких виявлено коронавірус», - йдеться у повідомленні.

За добу приріст становив 861 випадок.

"Це всього 8,7% від усіх тестованих. Протестованих у нас на ранок було 211 369 за два з половиною місяці", - розповів Лукашенко.

Читайте також: Кількість інфікованих коронавірусом у Росії перевищила 155 тисяч

Як повідомлялося, в світі станом на ранок 5 травня коронавірусом заразилися 3 646 265 осіб. Серед них 252 420 осіб загинули, а одужали - 1 200 282 особи.

Фото: TUT.BY