У Бельгії за добу виявили 242 нові випадки COVID-19

У Бельгії продовжують знижуватися показники захворюваності на COVID-19. Від учора кількість нових діагнозів зменшилася на 120 випадків.

Про це у вівторок розповідає бельгійське видання The Brussels Times.

«За добу ще у 242 людей в Бельгії були виявлені позитивні тести на коронавірус COVID-19 (вчора - 361 - ред.). Це довело загальну кількість випадків інфікування з початку пандемії до 50 509. За даними Федерального міністерства охорони здоров’я, 161 з нових людей, у яких виявлено хворобу, проживають у Фландрії, 68 – у Валлонії, 12 – в Брюсселі, міністерство не має даних про місце проживання ще однієї особи», - йдеться у публікації.

Протягом 24 годин були госпіталізовані 84 нових пацієнти з діагнозом коронавірус (вчора – 59), 63 людини були виписані з лікарень після одужання. Такими чином, загальна кількість людей, що перебувають у бельгійських лікарнях з цією хворобою, складає 3082 особи, з яких 646 знаходяться у відділеннях інтенсивної терапії.

За добу від коронавірусу померли 97 людей, загальна кількість жертв COVID-19 у Бельгії сягнула 8 016.

Федеральне міністерство охорони здоров’я Бельгії відзначає певну стабілізацію у кількості нових позитивних тестів та у показниках госпіталізації, але нагадує, що загальна кількість інфікованих на COVID-19 в країні продовжує зростати. Тож урядовці радять громадянам не втрачати пильності мірою поступового полегшення обмежувальних заходів, дотримуватися «соціальної дистанції» та базових правил гігієни заради себе та своїх близьких.

Як повідомлялося, станом на 5 травня у світі число випадків коронавірусу перевищило 3,6 млн. Померли 252 420 пацієнтів, одужали понад 1,2 млн.

Фото: АА