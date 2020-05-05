В Іспанії третій день поспіль фіксують менш як 200 смертей від коронавірусу

Кількість загиблих від коронавірусу в Іспанії за останню добу становить 185 людей.

Про це повідомляє El Pais із посиланням на дані МОЗ країни.

«За останні 24 години (в Іспанії – ред.) від коронавірусу померло 185 осіб», - йдеться у повідомленні.

Це вже третій день поспіль, коли кількість загиблих від COVID-19 щодня становить менше 200 людей.

За даними міністерства, в країні вже померло від захворювання 25 613 людей.

Загальна кількість випадків коронавірусу дорівнює 219 329, вилікувалися 123 486 людей.

Щонайменше 43 325 хворих на COVID-19 в Іспанії є медиками.

Як повідомлялося, у світі станом на ранок 5 травня коронавірусом заразилися 3 646 265 осіб. Серед них 252 420 людей загинули, а одужали - 1 200 282 осіб.

Фото: AA