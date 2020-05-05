В Ізраїлі послаблюють карантин

Ізраїль послаблює карантинні обмеження, введені для протидії поширенню коронавірусу.

Про це повідомляє DPA.

«Ізраїль скасовує карантинне обмеження для людей покидати 100-меторову зону навколо своїх осель. Громадяни країни знову зможуть вільно переміщуватися та відвідувати своїх родичів, проте, далі діятиме заборона на обійми та поцілунки», - йдеться в повідомленні.

Ці пом’якшення у понеділок ввечері анонсував прем’єр-міністр країни Беньямін Нетаньяху.

Також із четверга будуть відкриті по всій країні торгові центри та вуличні ринки. А до кінця травня до шкіл повернуться учні.

З кінця місяця ізраїльська влада планує дозволити збиратися в групи до 100 осіб, а з 14 червня – скасувати всі існуючі заборони на публічні зібрання.

Як відомо, ситуація з коронавірусом в Ізраїлі є відносно м’якою: всього зафіксовано 16 237 випадів, включаючи 235 смертей та 9858 одужань.

Фото: Flash90