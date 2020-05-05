Коронавірус у Франції: за добу - 578 нових випадків і 245 смертей

У Франції інфікованими коронавірусом залишається більше 131 тис. осіб, померли за останню добу 245 людей.

Про це інформує Національне агентство громадського здоров'я, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Станом на 4 травня у Франції підтверджено 131 863 випадки інфікування коронавірусом; 25 201 людина померла; 3 696 пацієнтів залишаються в реанімації; 51 371 особу виписано з лікарень після одужання.

Як відзначає Генеральний директорат здоров'я Міністерства солідарності та охорони здоров'я, за попередню добу було зафіксовано 245 летальних випадків від COVID-19, виявлено 578 інфікованих, госпіталізовано 689 пацієнтів, 84 людини залишили відділення інтенсивної терапії.

Ці показники засвідчують тенденцію уповільнення поширення епідемії.

У Франції перший етап карантину триватиме до 11 травня. Далі, згідно з національною стратегією виходу з карантину, його у полегшеному режимі буде продовжено до 2 червня. При цьому надзвичайний санітарний стан триватиме до 24 липня.

На сьогодні громадяни зобов'язані перебувати на «домашньому» карантині і залишати домівки лише за нагальних потреб, які чітко визначені правилами і потребами. На кожний вихід треба особисто заповнювати спеціальний паперовий сертифікат або активізувати онлайн QR-код із зазначенням персональних даних, адреси перебування під час карантину, дати і часу залишення місця проживання.

За порушення режиму – штраф у 135 євро, який може сягати до 4 тис. євро при фіксації більше чотирьох порушень на місяць, або позбавлення волі на строк до шести місяців.

До контролю епідеміологічної ситуації Міністерство внутрішніх справ мобілізувало 160 тис. поліцейських і жандармів. На посилення охорони об'єктів критичної інфраструктури також залучається армія.

Станом на ранок вівторка 5 травня загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 у світі складає 3 646 304. При цьому число померлих із коронавірусом – 252 425. Кількість пацієнтів, які вже одужали, – 1 200 297.

Фото: twitter.com/Defense_Sud_Est