У Сербії перенесені через пандемію вибори пройдуть 21 червня
Укрінформ
Парламентські та місцеві вибори в Сербії, проведення яких було перенесено через епідемію коронавірусу, відбудуться 21 червня.
Про це повідомляє РТС із посиланням на сербського президента Александара Вучича.
«Питання полягало в тому, коли йти на вибори - 14 чи 21 червня. Ми прийняли ідею деяких політичних партій, які просили ці додаткові п'ять-шість днів для проведення виборчої кампанії. Тож вибори в Республіці Сербія відбудуться 21 червня», - заявив Вучич.
Вибори спочатку були заплановані на 26 квітня, але через поширення коронавірусної інфекції їх відклали.
Провідні опозиційні сили раніше заявили про бойкот виборів.
Як повідомлялося, 6 травня сербський парламент планує проголосувати за скасування надзвичайного стану, що діє в країні з 15 березня. Станом на 4 травня у Сербії підтверджено 9557 випадків COVID-19, померли 197 людини.