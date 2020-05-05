У Сербії перенесені через пандемію вибори пройдуть 21 червня

Парламентські та місцеві вибори в Сербії, проведення яких було перенесено через епідемію коронавірусу, відбудуться 21 червня.

Про це повідомляє РТС із посиланням на сербського президента Александара Вучича.

«Питання полягало в тому, коли йти на вибори - 14 чи 21 червня. Ми прийняли ідею деяких політичних партій, які просили ці додаткові п'ять-шість днів для проведення виборчої кампанії. Тож вибори в Республіці Сербія відбудуться 21 червня», - заявив Вучич.

Вибори спочатку були заплановані на 26 квітня, але через поширення коронавірусної інфекції їх відклали.

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Провідні опозиційні сили раніше заявили про бойкот виборів.

Як повідомлялося, 6 травня сербський парламент планує проголосувати за скасування надзвичайного стану, що діє в країні з 15 березня. Станом на 4 травня у Сербії підтверджено 9557 випадків COVID-19, померли 197 людини.