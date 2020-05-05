Нігерія поставила антирекорд в інфікуванні COVID-19

За минулу добу кількість нових випадків інфікування COVID-19 у Нігерії зросла на 245, що є найвищим добовим приростом з початку епідемії.

Про це пише Xinhua із посиланням на дані Центру із контролю за хворобами Нігерії.

“Нігерійські органи охорони здоров’я підтвердили 245 нових випадків COVID-19, що є найбільшим одноденним зростанням. Загальна кількість інфікованих у найбільш населеній країні Африки досягла 2 802”, - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що за минулу добу недуга забрала шість життів і загальна кількість загиблих від COVID-19 досягла 93.

“Нові підтверджені випадки інфікування були виявлені у 16 штатах. Загалом досі було зроблено 18 536 тестів”, - уточнює Xinhua.

Наразі Нігерія фіксує 2 292 активних випадків COVID-19, 417 людей повністю видужали.

Фото: Africanews