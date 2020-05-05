Туніс почав виходити з карантину

Понад три мільйони тунісців повернулися до роботи після скасування частини обмежень, запроваджених для сповільнення поширення COVID-19.

Про це пише Xinhua.

“Після близько шести тижнів обмежень на пересування, запроваджених владою Туніса по всій країні для протидії новому коронавірусу, понад три мільйони тунісців повернулися до роботи у різних секторах економіки”, - йдеться у матеріалі.

План виходу Тунісу із карантину передбачає три етапи послаблення обмежень, перший з яких розпочався 4 травня, другий заплановано на 24 травня, а третій - на 14 червня.

“Наприкінці квітня уряд Туніса визначив сектори, що будуть охоплені першим етапом національної стратегії із часткового скасування обмежень, зокрема ті, яким загрожує економічна небезпека: транспорт, охорона здоров’я, послуги, мистецтво й самозайнятість”, - зауважує агентство.

За словами міністра охорони здоров’я Туніса Абделатіфа Меккі, рішення про поступове припинення дії карантину пов’язане зі сповільненням швидкості поширення COVID-19 у країні.

“У понеділок ми розпочали впровадження першого етапу національної стратегії часткового скасування обмежень. Цей крок ґрунтується на прогресі, досягнутому у зниженні швидкості інфікування”, - написав Меккі на своїй сторінці у мережі Фейсбук.

Нагадаємо: за офіційними даними кількість інфікованих COVID-19 у Тунісі ледве перевищує 1000 осіб.