На Донеччині кількість безробітних з початку року зросла на 69%

Чисельність безробітних в Донецькій області у порівнянні з початком року зросла на 69% і склала 18,2 тисячі осіб.

Про це 4 травня на пресбрифінгу в Краматорську заявила директор Донецького обласного центру зайнятості Валентина Рибалко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Станом на 1 травня чисельність безробітних в Донецькій області у порівнянні з початком року зросла на 69% і склала 18 200 осіб", - сказала Рибалко.

Вона зазначила, що від початку року скористались послугами центру зайнятості понад 61 тис. мешканців регіону. Отримують допомогу по безробіттю зараз 15 500 осіб, і це майже вдвічі більше, ніж на початок року – тоді було 8500 осіб.

Рибалко сообщила, що за сприяння служби зайнятості, за період карантину працевлаштовано та отримали допомогу 2200 осіб, а в цілому з початку року 7500 громадян отримали постійні робочі місця.

За словами Рибалко, за півтора місяця дії карантину понад 9 тисяч безробітних вже звернулись до міських та районних центрів зайнятості за отриманням матеріального забезпечення та за сприянням у працевлаштуванні.

Як повідомляв Укрінформ, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Із 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, зокрема авіаційного. Уряд 4 травня продовжив карантин в Україні до 22 травня, але з 11 травня відбудеться пом’якшення обежувальних заходів.

Станом на 4 травня, за даними ЦГЗ, в Україні лабораторно підтверджено 12 331 випадок COVID-19, зокрема 303 летальні, 1619 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 418 нових випадків.