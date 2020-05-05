Президент ПАРЄ назвав пандемію COVID-19 випробуванням єдності Європи

Рада Європи та країни-члени в умовах пандемії повинні взяти відповідальність у захисті європейських цінностей.

Про це заявив президент Парламентської асамблеї Ради Європи Рік Дамс з нагоди Дня Європи, який відзначається 5 травня та ознаменує створення Ради Європи, повідомляє власний кореспондент Укрінформу у Страсбурзі.

"Пандемія COVID-19 безпрецедентно випробовує кожного з нас окремо, а також наші інституції й економіки. Тому Рада Європи у складі 47 країн повинна у дусі європейської єдності взяти відповідальність із захисту наших демократичних інституцій, прав людини і верховенства права", - наголосив бельгійський сенатор.

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Президент ПАРЄ зауважив, що європейські цінності, які набувалися упродовж десятиліть, не можуть бути знищені пандемією.

Дамс висловив упевненість, що Рада Європи та Асамблея готові здолати ці виклики та відіграти важливу роль у зміцненні колективних дій на шляху до відновлення більш стійкої і демократичної Європи.

"Наші національні інтереси і політичні погляди можуть часом бути різними, але нас об'єднують фундаментальні цінності. Адже Рада Європи у складі 47 членів є не лише нашою спільною домівкою, але й нашою спільною долею", - заявив президент ПАРЄ.

Нагадаємо: за даними Worldometer, загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 у світі становить 3 641 584, з них 251 955 летальних, одужала 1 193 175 осіб.

Фото: ANSA