Губернатори низки американських штатів планують послабити карантин

Влада в окремих штатах США, де ситуація щодо захворюваності на COVID-19 демонструє помірну динаміку останніми днями, заявляє про наміри поетапно послаблювати карантинні заходи найближчими днями.

Водночас, у регіонах з високим рівнем поширення хвороби обмеження зберігатимуться впродовж місяців, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Все, що ми зробили, по-справжньому змінило ситуацію – ми згладили криву (захворювань на коронавірусну хворобу – ред.), і наші лікарні не були переповненими", - заявив у понеділок губернатор штату Вірджинія Ральф Нортем.

Він зазначив, що окремі види бізнесу, такі як перукарні, можуть відкритися вже 15 травня за умов посилених заходів безпеки. Якщо надалі епідеміологічна ситуація не загостриться, то через три тижні можна буде говорити про наступну фазу поновлення економічної діяльності.

Штат Вірджинія, де на понеділок зафіксовано понад 19,4 тисячі випадків зараження коронавірусом, не вважається одним із найменш уражених, однак входить до групи з високим рівнем захворюваності (від 15 до 20 тисяч інфікованих).

Про поступове послаблення обмежень для бізнесу заявили також губернатори Південної Кароліни (6,6 тисячі хворих), Вісконсину (7,9 тисячі) та низки інших штатів.

Тим часом, у найбільш уражених штатах, таких як Нью-Джерсі (понад 126 тисяч зареєстрованих хворих), Нью-Йорк (понад 312,6 тисячі заражених), Каліфорнія (53,6 тис.), Мічиган (43,7 тис.), зберігатиметься суворий карантин.

"Усі школи залишатимуться зачиненими для відвідування до завершення навчального року – аби захистити здоров'я наших дітей, викладачів та їхніх сімей", - заявив у цьому зв'язку губернатор Нью-Джерсі Філ Мерфі.

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США залишаються найбільш ураженою коронавірусом країною, де зафіксовано понад 1,172 млн інфікованих осіб. При цьому 68,3 тис. людей померли, 180,3 тис. осіб одужали.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 у світі становить 3 621 111, з них 250 817 летальних, одужало 1 179 189 людей.