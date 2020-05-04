У США прогнозують подвоєння щоденної смертності від COVID-19. Наразі в країні фіксують близько 1 750 летальних випадків щодня, за прогнозами цей показник може зрости до 3 000.

Про це повідомляє The New York Times.

"В той час як президент (США Дональд - ред.) Трамп наполягає на тому, щоб штати відновлювали свою економіку, його адміністрація розраховує на поступове зростання кількості смертей від коронавірусної хвороби протягом наступних кількох тижнів, до близько 3 000 щоденних летальних випадків станом на 1 червня", - йдеться у внутрішньому документі, отриманому The New York Times.

Як зазначається, 3 000 летальних випадків - це майже вдвічі більше ніж поточний показчик - близько 1 750.

Прогнози, засновані на урядовому моделюванні, зібрані у формі графіка Федеральним агентством з надзвичайних ситуацій, прогнозують близько 200 000 нових випадків коронавірусу до кінця місяця, що становить приблизно 25 000 випадків щоденно.

Ці прогнози підтверджують занепокоєння експертів з охорони здоров'я: відновлення економіки шляхом послаблення карантинних обмежень поверне країну до рівня середини березня, коли нові випадки захворювання надто швидко зростали в деяких частинах США.

За даними Worldometer, загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 у світі становить 3 621 111, з них 250 817 летальних, одужало 1 179 189 людей.

фото: АА