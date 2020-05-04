У США прогнозують подвоєння щоденної смертності від COVID-19
Про це повідомляє The New York Times.
"В той час як президент (США Дональд - ред.) Трамп наполягає на тому, щоб штати відновлювали свою економіку, його адміністрація розраховує на поступове зростання кількості смертей від коронавірусної хвороби протягом наступних кількох тижнів, до близько 3 000 щоденних летальних випадків станом на 1 червня", - йдеться у внутрішньому документі, отриманому The New York Times.
Як зазначається, 3 000 летальних випадків - це майже вдвічі більше ніж поточний показчик - близько 1 750.
Прогнози, засновані на урядовому моделюванні, зібрані у формі графіка Федеральним агентством з надзвичайних ситуацій, прогнозують близько 200 000 нових випадків коронавірусу до кінця місяця, що становить приблизно 25 000 випадків щоденно.
Ці прогнози підтверджують занепокоєння експертів з охорони здоров'я: відновлення економіки шляхом послаблення карантинних обмежень поверне країну до рівня середини березня, коли нові випадки захворювання надто швидко зростали в деяких частинах США.
За даними Worldometer, загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 у світі становить 3 621 111, з них 250 817 летальних, одужало 1 179 189 людей.
фото: АА