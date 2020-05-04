Німецькі землі поступово послаблюють карантин

Федеральний уряд Німеччини в середу проведе чергову відеоконференцію щодо подальших кроків у послабленні обмежень, основними темами якої будуть відкриття шкіл, дитячих садочків, спортивних закладів.

Про це сказав речник уряду ФРН Штеффен Зайберт на брифінгу 4 травня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У середу відбудеться відеоконференція, основними питаннями на порядку денному якої будуть школи, дитсадки, спорт… Будуть обговорені також перспективи таких важливих галузей, як гастрономія, готельний бізнес, туризм тощо", - заявив Зайберт.

За його словами, сенсом цих регулярних нарад федерального та земельних урядів є вироблення спільної стратегії, загальних рекомендацій, хоча можуть бути "регіональні нюанси".

З понеділка у більшості регіонів Німеччини відкрилися перукарні, музеї, зоо- то ботанічні сади. Поетапно повертаються в класи учні середніх шкіл, спочатку випускники і учні 4 класів. В деяких містах класи поділили наполовину, діти ходять до школи через день, щоб була можливість забезпечити належну відстань між партами. У країні проходять з певними обмеженнями іспити для абітурієнтів.

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Наприкінці минулого тижня канцлер Ангела Меркель заявила про те, що відкривати ресторани та кафе ще не на часі.

Однак земля Нижня Саксонія першою оголосила 4 травня про намір дозволити з 11 травня роботу закладам харчування. Ресторани та паби будуть відкриті для гостей з наступного понеділка за певних умов: максимальна наповнюваність – половина від звичайної, потрібно попереднє бронювання столиків членами одної родинами (або осіб, які проживають разом).

За даними Інстітуту Роберта Коха, з початку епідемії в Німеччині було клінічно підтверджено 163 175 випадків інфікування.