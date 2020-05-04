Кількість інфікованих коронавірусом у Бельгії перевищила 50 тисяч

У Бельгії, де сьогодні офіційно розпочалася перша фаза пом’якшення карантинних заходів, кількість інфікованих коронавірусом перетнула межу у 50 тисяч, хоча загальні показники захворюваності знижуються.

Про це повідомляє видання The Brussels Times.

«Протягом доби у ще 361 людини тести на коронавірус виявилися позитивними, що довело загальну кількість підтверджених випадків інфекції з початку пандемії в Бельгії до 50 267. Це число включає тих, хто хворіє зараз, хто одужав, а також померлих унаслідок вірусу», - йдеться у публікації.

За даними видання, 59 нових пацієнтів з коронавірусом були госпіталізовані за минулі 24 години (2 травня повідомлялося про 128 нових пацієнтів, а 3 травня – про 77). Загальна кількість хворих з коронавірусом у бельгійських лікарнях становить 3 044 особи. Це майже вдвічі менше порівняно із 4 квітня, коли кількість пацієнтів у лікарнях з цим діагнозом сягнула піку.

Наразі 655 пацієнтів перебуває у відділеннях інтенсивної терапії, що також вдвічі менше, ніж під час піку завантаженості реанімацій, що припав на 8 квітня.

За добу в країні померло 80 інфікованих, що довело кількість загиблих в Бельгії з початку пандемії до 7 924 людей.

За даними Worldometer, загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 у світі становить 3 585 108, з них 248 655 летальних, одужало 1 161 994 людини.