Глобальний благодійний марафон: зібрали вже €7,4 мільярда для боротьби з коронавірусом

Під час глобального благодійного марафону, який був започаткований сьогодні Єврокомісією з метою мобілізації ресурсів для боротьби з пандемією коронавірусу COVID-19, вже зібрано 7,4 мільярда євро.

Про це щойно у спеціальному зверненні розповіла президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повний виступ якої можна подивитися на мультимедійному порталі ЄС.

«Початок цього проєкту був успішним. Світ продемонстрував надзвичайну єдність у боротьбі з коронавірусом, і Європа зробила суттєвий внесок. Ми сьогодні маємо вже 7,4 мільярда євро, і обмінний курс є для нас дружнім, – це більше ніж 8 мільярдів доларів. У ці 8 мільярдів доларів наша «Команда Європи», – Європейський Союз і його країни-члени, внесли понад 4 мільярди. Це потужний сигнал солідарності та єдності», - зауважила президент Єврокомісії.

Вона наголосила, що попереду людство чекає ще довгий шлях, щоб перемогти цей вірус по усьому світові, і це потребує глобального єднання доброї волі.

«Це був добрий початковий пункт. Але глобальна відповідь на коронавірус має також включати громадянське суспільство та глобальну спільноту громадян. Це буде наступна мета цього марафону. Ми вже працюємо над цим з неурядовими організаціями та нашими партнерами. Ми невдовзі оголосимо новини. Це буде довга глобальна боротьба, і ЄС бере на себе відповідальність», - додала Урсула фон дер Ляєн.

За даними Worldometer, загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 у світі становить 3 609 958, з них 250 097 летальних, одужало 1 170 397 людей.