Фон дер Ляєн відкрила благодійний марафон для подолання коронавірусу

Усі держави світу, міжнародні та гуманітарні організації, фінансові інститути та представники суспільства сьогодні об'єднали зусилля у боротьбі з коронавірусом, і така єдність дає надію на подолання пандемії.

Таке переконання висловила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, відкриваючи у понеділок благодійний марафон у межах Глобальної відповіді на коронавірус. Текст її виступу оприлюднений на сайті ЄК.

«Переконана, що 4 травня 2020 року стане поворотним моментом у нашій боротьбі проти коронавірусу. Тому що сьогодні вся світова спільнота постає разом. Уряди на кожному континенті візьмуться за руки та об’єднають зусилля із світовими організаціями з охорони здоров’я, з іншими досвідченими партнерами. Таких партнерів багато, але мета одна – перемогти вірус», - зауважила президент Єврокомісії.

Фон дер Ляєн наголосила, що сьогодні пандемія спричиняє страждання і біль мільйонам людей, руйнує економіки та зупиняє громадське життя, розлучає людей з родинами та з друзями. Водночас, ця біда виявила найкращі риси людства. Великі й малі прояви солідарності, любові та турботи про ближнього поширюються всім світом. Тому що вірус нагадав кожному, що люди мають захищати одне одного, якщо хочуть захистити самі себе.

«Це та реальність, в якій нам доведеться навчитися жити разом з вірусом, доки ми не розробимо вакцину. Саме з цією метою ми об’єднуємо сили, гроші та розум - щоб надати поштовху роботі над вакцинами, діагностикою та лікуванням проти коронавірусу. Ми маємо розробити, виробити та застосувати їх у всіх куточках світу, забезпечити, щоб ці засоби були в наявності і були доступними для всіх», - наголосила президент Єврокомісії.

Вона закликала кожного зробити внесок у фінансування цієї глобальної справи.

«Наше перше завдання – зібрати початкову суму у 7,5 мільярда євро, або 8 мільярдів доларів США. Це ті фінанси, які потрібні просто зараз для прискорення роботи над вакцинами, діагностикою та лікуванням», - підкреслила фон дер Ляєн.

Вона зауважила, що однією з цілей благодійного марафону є об'єднати зусилля всіх світових організацій у сфері охорони здоров’я, які зараз ведуть боротьбу проти пандемії. Разом вони зможуть створити глобальну мережу співпраці, яка допоможе подолати хворобу, проводити її ефективну профілактику, діагностику та терапію.

Президент Єврокомісії подякувала країнам, які вже підтримали цю ініціативу, зокрема Саудівській Аравії, яка головує у «Великій двадцятці», а також іншим державам, які працюють над проєктом спільно з Європейським Союзом, включаючи Францію, Німеччину, Японію, Норвегію, Канаду, Італію, Іспанію та Велику Британію.

Урсула фон дер Ляєн наголосила, що у межах Глобальної відповіді на коронавірус Єврокомісія мобілізувала 1 мільярд євро.

За даними Worldometer, загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 у світі становить 3 609 958, з них 250 097 летальних, одужало 1 170 397 людей.