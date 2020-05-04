Смертність в Італії за березень виросла майже на 50%

Згідно з офіційними даними, протягом березня в Італії зареєстрували на 49,4% більше летальних випадків у порівнянні з середньомісячним показником за попередні роки.

Про це повідомляє агенція ANSA.

"Смертність в Італії зросла на 49,4% у березні, повідомляється у звіті Вищого інституту охорони здоров’я (ISS) та національного інституту статистики ISTAT", - йдеться у повідомленні.

Згідно зі звітом, починаючи з 20 лютого, коли був зафіксований перший летальний випадок від коронавірусу, й до кінця березня смертність в Італії зросла на 25 354 летальних випадків до 90 946. Тоді як середній показник смертності з 2015 по 2019 рік становив 65 592.

У найбільш постраждалих від пандемії провінціях Італії зафіксували найвищі показники смертності: Бергамо (568%), Кремона (391%), Лоді (371%), Брешіа (291%) та П'яченца (264%).

За даними Worldometer, загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 у світі становить 3 585 108, з них 248 655 летальних, одужало 1 161 994 людини.

Фото: АА