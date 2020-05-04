Смертність в Італії за березень виросла майже на 50%
Про це повідомляє агенція ANSA.
"Смертність в Італії зросла на 49,4% у березні, повідомляється у звіті Вищого інституту охорони здоров’я (ISS) та національного інституту статистики ISTAT", - йдеться у повідомленні.
Згідно зі звітом, починаючи з 20 лютого, коли був зафіксований перший летальний випадок від коронавірусу, й до кінця березня смертність в Італії зросла на 25 354 летальних випадків до 90 946. Тоді як середній показник смертності з 2015 по 2019 рік становив 65 592.
У найбільш постраждалих від пандемії провінціях Італії зафіксували найвищі показники смертності: Бергамо (568%), Кремона (391%), Лоді (371%), Брешіа (291%) та П'яченца (264%).
За даними Worldometer, загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 у світі становить 3 585 108, з них 248 655 летальних, одужало 1 161 994 людини.
Фото: АА