Навчання в умовах пандемії: НАТО проводить "Весняний шторм" в Естонії

Військові підрозділи НАТО беруть участь у навчаннях "Весняний шторм" (Spring Storm), які триватимуть в Естонії до 7 травня.

Зважаючи на пандемію коронавірусу, масштаб та кількість учасників навчань були дещо переглянуті, що не завадило військовим Альянсу продемонструвати високу готовність до ефективної оборони, повідомляється на сайті Північноатлантичного Альянсу.

"Сили союзників розпочали тренування з бойовою стрільбою в Естонії, які є частиною щорічного навчання "Весняний шторм". Ці навчання, які проходять під головуванням Естонії, мають випробувати інтегрованість дій між військовими підрозділами НАТО та Силами оборони Естонії, зміцнити їх спроможності в умовах кризи", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що через пандемію COVID-19 цього року масштаб навчань був дещо зменшений, в них беруть участь близько 3 200 військовослужбовців, в той час як минулого року нараховувалось 9 000 особового складу.

Для того, щоб уникнути будь-яких впливів на епідеміологічну ситуацію, командування навчань обмежило місце проведення навчань виключно тренувальним полігоном, без залучення сил резерву, що має максимально обмежити контакти учасників навчань із цивільним населенням. У навчаннях беруть участь кадрові військовослужбовці та призовники Сил оборони Естонії, а також близько 1000 британських та данських військових зі складу багатонаціонального контингенту НАТО під командуванням Великобританії, який розміщений в Естонії для забезпечення "передової присутності" Альянсу на східному фланзі.

За повідомленням, активна фаза навчань з бойовою стрільбою відбувається з 1 по 8 травня 2020 року.

Фото: НАТО