Берлін виділяє €525 мільйонів на розробку вакцини проти COVID-19

Німеччина виділяє €525 млн на міжнародну програму з розробки вакцини проти COVID-19.

Про це 4 травня перед початком глобальної віртуальної донорської конференції зі збору коштів на зусилля з розробки вакцини проти коронавірусу та його лікування заявила канцлер ФРН Ангела Меркель, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Нас усіх об’єднує спільна мета - забезпечити здоров’я якомога більшого числа людей з огляду на таку пандемію. Німеччина відчуває себе відданою цій меті. Ми безпосередньо на цій конференції пропонуємо 525 млн євро", - сказала Меркель, яка виступає в ролі однієї зі співорганізаторів збору коштів.

Окрім того, ФРН виділить загалом на потреби глобальної охорони здоров’я 1,3 млрд євро, додала вона. Також, за словами канцлера, Німеччина підвищить допомогу іншим країнам, які цього потребують, насамперед африканським.

Німеччина з готовністю та переконанням вважає себе зобов’язаною працювати спільно з іншими над винаходом вакцини, наданням медикаментів та діагностичних матеріалів, зауважила канцлер. G20, яка виробляє 80% світового ВВП, взяла на себе зобов’язання брати участь у цьому, нагадала вона. Але при цьому дорікнула, що попри те, що пандемія є глобальним викликом, з яким можна впоратися лише глобальними зусиллями, країни працюють "не так солідарно та багатостороннє", як їй хотілося б.

Конференцію донорів Меркель назвала "сигналом надії для багатьох країн у важкі часи" і "важливим знаком солідарності".

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Треба рухатися у боротьбі з коронавірусом "новими шляхами", наголосила Меркель. Украй важливим вона назвала надання можливостей тестування якомога більшій кількості людей на планеті, розробку та налагодження виробництва доступної вакцини.

Очікується, що конференція збере щонайменше 7,5 млрд євро. На меті є об'єднати ресурси по всьому світу, щоб якомога швидше розробити вакцину та ефективні методи лікування, зробити їх загальнодоступними за цінами.