У Білорусі нарахували вже понад 17 тисяч випадків COVID-19

У Білорусі зареєстровано 17 489 осіб з позитивним аналізом на COVID-19.

Про це повідомляє TUT.by з посиланням на міністерство охорони здоров'я країни.

"У Білорусі на 4 травня зареєстровано 17 489 осіб з позитивним тестом на COVID-19, що становить 8,2% від кількості проведених тестів", - йдеться у повідомленні.

Приріст з учорашнього дня становить 784 нові випадки.

Повідомляється, що останні дев'ять днів приріст нових випадків був на рівні 800-900 за добу.

Загалом в країні одужали і були виписані 3 259 пацієнтів, у яких раніше був підтверджений діагноз COVID-19.

За весь період поширення інфекції на території Білорусі померли 103 людини.

Як повідомлялося, станом на ранок понеділка, 4 травня, загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 у світі становить 3 566 804, з них 248 304 летальні, одужали 1 156 982 особи.