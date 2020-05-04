Німецька компанія Roche починає масове виробництво тестів на антитіла

Біотехнологічна компанія Roche у Баварії, ФРН, готова поставляти щомісяця до 5 млн тестів на антитіла, що є важливим кроком на шляху боротьби з коронавірусом.

Про це заявив 4 травня міністр охорони здоров'я ФРН Єнс Шпан після відвідання лабораторії, розташованій у містечку Пенцберг неподалік Мюнхена, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Цей новий тест від Roche є важливою віхою в боротьбі з вірусом», - сказав Шпан.

За його словами, вже в травні будуть готові 3 млн тестів, потім до 5 млн тестів щомісяця.

Керівник Roche Крістоф Франц уточнив, що компанія готова буде виробляти до 100 млн тестів на місяць і надавати їх країнам, які цього найбільше потребують і які не мають власних можливостей виробництва таких тестів.

Уряд Баварії готовий вкласти 40 млн євро у підтримку вивчення пандемії у науковому кампусі Roche. Раніше компанія вже почала робити тести, які можуть виявити сам коронавірус, даний тест є додатковим.

Станом на 4 травня, за даними Інституту Роберта Коха, у Німеччині клінічно підтверджені 163 175 випадків інфікування, що на 679 більше, ніж минулого дня (третій день поспіль кількість нових інфікувань становить менше 1000 і поступово знижується). При цьому важливо, як підкреслив міністр охорони здоров'я ФРН Шпан, знати число «активно інфікованих», у кого є виражені ознаки хвороби. Таких, за даними міністра, в країні наразі 23 тисячі осіб.

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Так зване репродуктивне число оцінюється зараз у 0,74, тобто 10 заражених заражають 7 людей.

За висновками інфекціоністів, зробленими ними на основі результатів вибіркового тестування у регіоні Гайнсберг, де було виявлено перший великий масовий осередок захворюваності, інфікованими в Німеччині можуть бути до 1,8 млн людей.

Як повідомлялося, станом на ранок 4 травня у світі з початку пандемії коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували 3 млн 425 тисячі 496 інфікованих, з них 240 450 пацієнтів померли, а 1 млн 93 тисячі 772 одужали.

Фото: АА