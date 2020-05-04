Індія попри ріст захворюваності послаблює карантин

Індійська влада послабила карантинні обмеження, запроваджені для стримування поширення COVID-19, попри зростання захворюваності серед населення.

Про це повідомляє AP.

«Індія послабила ряд коронавірусних карантинних обмежень цього понеділка, хоча рівень захворюваності зростає, а на вулицях через відкриття закладів з’являються натовпи людей», - йдеться в повідомленні.

Деякі ж обмежувальні заходи будуть тривати принаймні до 18 травня.

Майже 5-тижневий карантин для 1,3 мільярда населення Індії привів до сповільнення розповсюдження коронавірусу, але спричинив величезні труднощі для маси бідних людей, які не могли ні залишитися в містах без роботи, ні доїхати до рідних сіл, і змушені були щодня стояти в черзі за гарячими стравами.

Поступове повернення до нормального життя, хоча і з масками, соціальним дистанціюванням і суворими гігієнічними нормами, відновилося в районах з низьким рівнем ризику з малою кількістю випадків захворювань, та обмеження продовжуються в інших частинах країни.

Як повідомлялося, у ході загальнонаціонального індійського карантину були відкриті лише підприємства, які вважалися необхідними, такі як продуктові магазини, банки та аптеки. Продаж алкоголю був заборонений. Але відтепер - з понеділка - було дозволено функціонування більш широкого спектру бізнесу.

Станом на 4 травня в Індії загалом підтверджено 42 670 випадків захворювання на COVID-19 (165 за останню добу), включаючи 1395 летальних. Одужали ж наразі вже 11 782 пацієнти.