Поліція Єгипту в ході спецоперації знищила 18 терористів

Правоохоронці Єгипту під час спецоперації на Синайському півострові виявили схованку терористів і ліквідували 18 бойовиків.

Про це повідомляє Сіньхуа з посиланням на МВС Єгипту.

«Сили поліції Єгипту ліквідували 18 терористів у ході перестрілки в неспокійній мухафазі (провінції - ред.) Північний Синай», - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що силовики відпрацьовували інформацію про криївку терористів у місті Бір-ель-Абд – і натрапили на бойовиків, які в ході перестрілки були знищені.

У схованці виявили 13 автоматичних гвинтівок, три бомби та два пояси з вибухівкою.

Агентство вказує, що спецоперація проводилася через два дні після того, як унаслідок вибуху в Північному Синаї загинули дев'ять військовослужбовців.