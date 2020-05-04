Поліція Єгипту в ході спецоперації знищила 18 терористів
Укрінформ
Правоохоронці Єгипту під час спецоперації на Синайському півострові виявили схованку терористів і ліквідували 18 бойовиків.
Про це повідомляє Сіньхуа з посиланням на МВС Єгипту.
«Сили поліції Єгипту ліквідували 18 терористів у ході перестрілки в неспокійній мухафазі (провінції - ред.) Північний Синай», - ідеться в повідомленні.
Зазначається, що силовики відпрацьовували інформацію про криївку терористів у місті Бір-ель-Абд – і натрапили на бойовиків, які в ході перестрілки були знищені.
У схованці виявили 13 автоматичних гвинтівок, три бомби та два пояси з вибухівкою.
Агентство вказує, що спецоперація проводилася через два дні після того, як унаслідок вибуху в Північному Синаї загинули дев'ять військовослужбовців.