У Франції за добу від COVID-19 вилікували більше людей, ніж госпіталізували

У Франції у лікарнях із коронавірусною хворобою перебувають майже 90 тисяч пацієнтів. Водночас кількість тих, хто одужав зростає.

Про це повідомляє Sante publique france.

Станом на 28 квітня у Франції підтверджено 126 835 випадків інфікування коронавірусом; 23 660 людей померли (338 упродовж доби); 4 387 осіб залишаються в реанімації; 74 залишили відділення інтенсивної терапії; 46 886 пацієнтів виписані з лікарень після одужання.

Міністерство солідарності та здоров'я країни відзначає позитивну тенденцію, коли за добу кількість виписаних з лікарень на 571 особу перевищила кількість тих, хто потребував госпіталізації.

Водночас, як пише Les Еchos із посиланням на Генеральне управління охорони здоров‘я Франції, у країні понад два тижні спостерігається стійка тенденція зменшення кількості хворих на COVID-19, що перебувають у відділеннях інтенсивної терапії.

«221 пацієнт був реанімований упродовж останніх 24 годин, що підтверджує постійне зниження, яке спостерігається понад два тижні. У палатах реанімації, як і раніше, розміщено 4387 пацієнтів із COVID-19, але за останні 24 години було зафіксовано лише 153 нові серйозні випадки. Три тижні тому їх було понад 7000», - йдеться у повідомленні.

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У Франції перший етап карантину триватиме до 11 травня. Далі його у полегшеному режимі буде продовжено до 2 червня. Це передбачено затвердженою 28 квітня національною стратегію виходу з режиму карантину.

На сьогодні громадяни зобов'язані перебувати на «домашньому» карантині і залишати домівки лише за нагальних потреб, які чітко визначені правилами і потребами. На кожний вихід треба особисто заповнювати спеціальний паперовий сертифікат або активізувати онлайн QR-код із зазначенням персональних даних, адреси перебування під час карантину, дати і часу залишення місця проживання.

За порушення режиму – штраф у 135 євро, який може сягати до 4 тис. євро при фіксації більше чотирьох порушень на місяць, або позбавлення волі на строк до шести місяців.

Фото: twitter.com/Defense_Sud_Est