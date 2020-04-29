Іспанія виходитиме з карантину до кінця червня
Про це повідомляє ВВС.
«Іспанія оголосила про чотириетапний план щодо зняття суворого блокування через коронавірус і повернення до «нових норм» до кінця червня», - йдеться в повідомленні.
Прем'єр-міністр країни Педро Санчес заявив, що кожен регіон послаблюватиме карантинні обмеження по-різному, залежно від серйозності спалаху коронавірусу на його території.
Чотири іспанські острови будуть першими і послаблять карантин з 4 травня, а інша частина Іспанії - через тиждень.
Як повідомлялося, в неділю в Іспанії дозволили виходити на вулицю дітям до 14 років - на одну годину на день, з 09:00 до 21:00. А з 2 травня решті населення також буде дозволено короткий час прогулянок на свіжому повітрі, якщо рівень зараження в країні продовжуватиме падати.
Фото: АА