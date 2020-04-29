У Чехії продовжили режим надзвичайного стану

Про це повідомляє Prague Morning.

«Нижня палата чеського парламенту у вівторок проголосувала за продовження надзвичайного стану до 17 травня», - йдеться у повідомленні.

Як зазначає видання, це продовження є на тиждень коротшим, ніж вимагав уряд. Прем'єр-міністр Андрій Бабіш попросив продовжити термін НС до 25 травня, щоб мати можливість зберегти обмеження на ведення бізнесу.

Як повідомлялося, з 24 квітня уряд Чехії послабив карантинні заходи, дозволивши громадянам вільно їздити по країні й виїжджати за кордон.

Станом на ранок 29 квітня коронавірусом по всьому світу 3 138 686 осіб, з них 956 016 одужало і 218 тисяч загинуло.

Фото: vlada.cz