Швейцарія готується послабити обмеження на перетин кордону
Про це пише Xinhua із посиланням на Федеральний департамент юстиції та правопорядку Швейцарії.
“Під час відеоконференції, участь у якій взяли міністри юстиції та внутрішніх справ держав Шенгенської зони, було досягнуто консенсусу стосовно наміру поступово скасувати обмеження на подорожі. Водночас недопущення поширення коронавірусу залишатиметься пріоритетом”, - йдеться у матеріалі.
Зазначається, що Федеральна рада Швейцарії цього тижня повинна вирішити, як втілити “цільове послаблення” на кордоні, тобто заборони будуть скасовуватися для певних категорій людей.
За даними Федеральної митної адміністрації Швейцарії, з початку березня, коли країна закрила свої кордони майже для всіх іноземців, у в’їзді до Швейцарії відмовили 56 тисячам осіб.
Наразі епідеміологічна ситуація у Швейцарії стабілізується, й кількість нових випадків інфікування COVID-19 щодня зменшується. Від початку пандемії на території країни було виявлено 29 264 випадки зараження.