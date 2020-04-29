Швейцарія готується послабити обмеження на перетин кордону

У координації із сусідніми країнами, Швейцарія вивчає варіанти поступового послаблення обмежень на перетин кордону.

Про це пише Xinhua із посиланням на Федеральний департамент юстиції та правопорядку Швейцарії.

“Під час відеоконференції, участь у якій взяли міністри юстиції та внутрішніх справ держав Шенгенської зони, було досягнуто консенсусу стосовно наміру поступово скасувати обмеження на подорожі. Водночас недопущення поширення коронавірусу залишатиметься пріоритетом”, - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що Федеральна рада Швейцарії цього тижня повинна вирішити, як втілити “цільове послаблення” на кордоні, тобто заборони будуть скасовуватися для певних категорій людей.

За даними Федеральної митної адміністрації Швейцарії, з початку березня, коли країна закрила свої кордони майже для всіх іноземців, у в’їзді до Швейцарії відмовили 56 тисячам осіб.

Наразі епідеміологічна ситуація у Швейцарії стабілізується, й кількість нових випадків інфікування COVID-19 щодня зменшується. Від початку пандемії на території країни було виявлено 29 264 випадки зараження.