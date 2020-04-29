Оман почав поступово виходити з карантину

Влада Оману розпочала поступове скасування обмежень, запроваджених минулого місяця для сповільнення поширення COVID-19.

Про це пише Xinhua із посиланням на заяву Верховного комітету Оману, уповноваженого займатися проблемою пандемії.

“Комітет заявив, що вирішив дозволити відновити роботу пунктам обміну валют, велоремонтним майстерням, автопрокатним агентствам та службам із прокату обладнання та іншої техніки”, - йдеться у матеріалі.

Комітет також дозволив відкрити магазини електроніки й типографічного обладнання, а також рибальські майстерні.

“Комітет наказав усім торговим точкам дотримуватися вимог охорони здоров’я, зокрема покупцям не дозволяється заходити до приміщення магазину, послуги у деяких сферах обмежено отриманням та доставлянням, а в певних випадках дозволяється обслуговувати не більше двох відвідувачів одночасно”, - зазначає Xinhua.

Нагадаємо: більшість торгових точок в Омані були закриті 23 березня. Станом на вівторок у країні було виявлено 2 131 випадок інфікування COVID-19. Недуга забрала 10 життів.

Фото: alarabiya.net