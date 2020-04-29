У Канаді коронавірусом інфікувалися вже понад 50 тисяч осіб

Кількість підтверджених випадків зараження новим коронавірусом у Канаді досягла 50 тисяч й продовжує зростати.

Про це свідчать офіційні статистичні дані, оприлюднені урядом Канади.

Так, станом на вечір вівторка COVID-19 підтвердили у 50,015 жителів Канади. Хвороба забрала 2 859 життів.

Водночас, тест на новий коронавірус здало 754,800 осіб, тобто 93% людей отримали негативний результат. Смертність наразі становить 5,6%.

Понад 50% (25 757 осіб) від загальної кількості інфікованих проживає у провінції Квебек, з них понад 12 тисяч у Монреалі, найбільшому місті провінції. Таким чином, на Монреаль припадає майже чверть усіх канадських випадків інфікування COVID-19.

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Хоча щодня в країні виявляють сотні нових випадків інфікування, швидкість поширення хвороби у Канаді суттєво зменшилася. Протягом останніх днів уряди кількох провінцій вже оголосили про плани незабаром дещо ослабити карантинні обмеження.

Наразі системі охорони здоров’я Канади переважно вдається опановувати наплив хворих, однак влада підготувала й альтернативні приміщення для розміщення пацієнтів, для яких не вистачатиме ліжок у госпіталях. Гостра проблема існує лише в будинках для літніх людей, де фіксується висока смертність.

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Зазначимо, що в сусідніх із Канадою США, які нині є епіцентром світової пандемії COVID-19, вже виявили більше мільйона хворих й зареєстрували майже 59 тисяч смертей від нового коронавірусу. Аби вберегти себе від завезення хвороби з-за кордону, Канада ще в березні закрила свої кордони для більшості подорожувальників.