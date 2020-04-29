Молдова з 15 травня може відновити комерційні рейси

Молдова з 15 травня може відновити регулярні комерційні рейси.

Про це заявив прем'єр-міністр Іон Кіку після щотижневого спільного засідання з президентом і спікером, повідомляє NewsMaker.

"Кіку зазначив, що цього тижня уряд розгляне можливість відновити з 15 травня регулярні авіарейси", - йдеться в повідомленні.

За його словами, з огляду на нинішню ситуацію із захворюваністю в країні уряд не буде вимагати продовжити режим надзвичайного стану, термін якого завершується 15 травня.

"Але це залежить ще від того, що станеться наступного тижня", - сказав Кіку.

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Як повідомлялося, 17 березня Молдова повністю призупинила авіасполучення з усіма країнами через загрозу поширення коронавірусу. Під час надзвичайного стану дозволили літати лише чартерним рейсам, схваленим комісією з надзвичайних ситуацій.

Станом на ранок 28 квітня, загальна кількість випадків зараження коронавірусом у світі досягла 3 064 000, включаючи більш ніж 211 000 летальних випадків.

У Молдові зафіксовано 3 481 випадок COVID-19, з них - 102 летальних. 925 осіб одужали, свідчать дані сайту Worldometer.