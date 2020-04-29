Wizz Air 1 травня почне польоти з Відня за п'ятьма напрямками

Угорський лоукостер Wizz Air з 1 травня розпочне польоти зі столиці Австрії, на першому етапі за п’ятьма напрямками – до Дортмунда (Німеччина), Салонік (Греція), Лісабона (Португалія), Осло (Норвегія) та Ейндховена (Нідерланди).

Про це повідомляє австрійська суспільна телерадіокомпанія ORF з посиланням на речницю авіаперевізника.

"Прессекретар компанії у вівторок вранці назвала Дортмунд, Салоніки, Лісабон, Осло та Ейндховен як місця призначення, до яких з 1 травня можна буде вилетіти з Відня", - йдеться у повідомленні.

Водночас речниця Wizz Air вказала на те, що розклад рейсів може змінитися в будь-який момент. Наприклад, вже немає запланованих раніше таких напрямків як Мілан та Рим – вони перенесені на два тижні пізніше.

В авіакомпанії зазначили, що напрямки обирали за їх ймовірною затребуваністю. Очікується, що рейсами скористаються, у першу чергу, люди, яким потрібно летіти з робочих або сімейних причин.

Водночас у Wizz Air припускають, що на першому етапі літаки не будуть заповнені й буде спостерігатися "низький попит". Рейси виконуватимуть не щодня, а двічі-тричі на тиждень. Планується, що пасажири будуть розміщуватися у літаку таким чином, щоб була безпечна дистанція.