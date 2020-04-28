Питаєте, чи живий Кім Чен Ин? Краще випийте чарку за його здоров’я!

Питаєте, чи живий Кім Чен Ин? Краще випийте чарку за його здоров’я!

Аналітика
Укрінформ
Потенційна зміна «верховного божества» у тоталітарній і ядерній країні – це завжди великий ризик. Тож світові «краще вже Ин»…

Що ж, відомий вислів Вольтера – якби Бога не було б, його треба було б вигадати – цілком можна використати й для характеристики ролі та місця північнокорейських керівників у світовій політиці. Вже не перший раз усі світові ЗМІ розповсюджують чи переказують, спростовують та знову «вкидають» ті чи інші версії щодо стану здоров’я чи взагалі – їх фізичної присутності у цьому світі. Проте, скоріш за все, пояснення куди більш прозаїчне і товариш Кім Чен Ин зараз цілком здатний виконувати обов’язки керманича найзакритішої країни у світі. Втім, це не точно…

Не знаєте, чи він живий? А ви як хотіли?!

З 11 квітня увесь світ шукає Верховного керівника КНДР, голову Державної ради, голову правлячої Трудової партії, маршала Кім Чен Ина. За ці майже три тижні, тільки цілком пристойними ЗМІ, у різних країнах було оприлюднено чимало версій того, що могло статися: від інформації про негативні наслідки операції з шунтування серця, що призвели Кіма нібито аж до вегетативного стану, чи то – загострення хронічних захворювань, серед яких передусім називають діабет, що у свою чергу, викликає проблеми із серцем та кінцівками (а при зрості приблизно у 170 см Кім важить 127 кг, що є шкідливим і свідчить про вкрай нездоровий спосіб життя та купу супутніх захворювань). Висловлена була й версія про нещасний випадок: нібито на останніх випробуваннях ракет, інформація про які також була у десятих числах квітня, Кім отримав поранення, що між тим не загрожує життю, проте потребує серйозного лікування. Додавали пікантності та утаємниченості «подробиці», що керівник КНДР не може самостійно пересуватися, а задля його порятунку до Північної Кореї були відправлені лікарі із Китаю. Ну, і звісно, вже понад тиждень циркулюють плітки про смерть третього з династії Кімів – втім, ця інформація поки що жодним чином не підтверджена.

Ймовірно, Кім саме тут
Ймовірно, Кім саме тут

26 квітня з’явилися супутникові знімки – американські чи японські, що зафіксували перебування легендарного броньованого поїзду Кімів у східнокорейському курортному місті Вонсан, де він стоїть щонайменше з 21 квітня. Це додало певності щодо місця перебування Кіма – живого чи мертвого – саме там розташована одна з його резиденцій. Південнокорейська влада та її спецслужби, які пильно стежать за подіями на північ від 38 розповсюдили інформацію: Кім Чен Ин живий та більш-менш здоровий, а це його зникнення – це просто перехід у режим карантину у зв’язку із пандемією коронавірусу. Як завжди не зміг промовчати й президент США Дональд Трамп, щоправда його вислів не лише додав ясності, а ще більше заплутав: «У мене є гарна ідея, але я не можу говорити про це зараз. Я сподіваюся, що він у порядку, у мене є інформація про його здоров'я». То що – хвилювання одних, та чого приховувати – сподівання інших – були марними? Та й які висновки треба зробити усім із цієї історії? А наслідки які в неї будуть?

Внук бога і син бога у мистецтві «лякати з меркантильною метою»

Як то кажуть – ну а що такого – давно відома практика тоталітарних режимів: поки «бульдоги» за лаштунками ділять осиротілий трон, Великий вождь спостерігає зі свого бункеру, як хто поводиться, щоби зробити висновки: кого знищити, а кого – підвищити. Але справа не лише в генетичних ознаках подібних режимів. Роль та місце КНДР та її керівників – а це дід, батько та син Кіми – Ір Сен, Чен Ір та Чен Ин – у світовій політиці важко переоцінити. Наявністю ядерної зброї та ракет середньої та великої дальності, постійними погрозами у бік Південної Кореї, Японії та усього Тихоокеанського басейну головні втілювачі в життя ідеї «чучхе» давно заслужили свої місця у списку найвпливовіших осіб світу. Звісно, вплив цей із позначкою «мінус», але й Усама бін Ладен при усій своїй терористичній сутності впливав на цей світ, та й лідери багатьох фундаменталістських чи тоталітарних рухів можуть нав’язувати світові свій порядок денний. Проте, зазвичай, це їм вдається тимчасово та несистемне, а от у династії Кімів виходить аж із 1953 року – і донині. Коли про них нібито «призабувають», не звертають уваги – не виділяють матеріальної допомоги, чим тиснуть на цей режим задля скорочення чи припинення військових розробок, Кіми вже давно навчилися грати у свою гру – і свідомо підвищують ставки. І тоді світ все ж таки змушений з ними розмовляти та враховувати їх побажання – у Пхеньян їдуть на перемовини Мадлен Олбрайт, Майк Помпео та китайські товариші.

Якщо Кім Ір Сен, дідусь нинішнього лідера, був реально ідейною людиною, що просто не відмовляла собі у світських радощах (як, до речі й Сталін чи Мао Цзедун), то його батько – Кім Чен Ір – ідеально навчився цьому мистецтву «гри на нервах» у всього іншого – і такого різного світу. Цей «талант» він передав своєму наступникові Кім Чен Ину.

Хто розпочав північнокорейську «перестройку»

І Ин, треба визнати, «творчо» його вдосконалив. Людина, як для лідера нації, він молода (36 років), освічена (мова не про його особистісні знання та здібності – а тільки про наявність швейцарського диплому), а головне – це людина, що бачила інший світ та навчилася жити у ньому. Феномен Кім Чен Ина в тому, що він прекрасно розуміє становище власної країни, її соціальну та технологічну відсталість та сутність політичного режиму. Його уподобання – хай у суто обивательських вимірах (PlayStation, популярна музика, баскетбол) – і він хотів би якось модернізувати і власну країну. Звісно, на власних умовах.

Кім зустрічався із Дональдом Трампом
Кім зустрічався із Дональдом Трампом

Саме тому Кім зустрічався із Дональдом Трампом та активізував контакти із Південною Кореєю, проводив зустрічі на 38 паралелі, та й всередині країни дозволив деякі послаблення, наприклад, той самий дуже обмежений, але все ж таки нарешті отриманий інтернет. За Ина відбулися певні послаблення режиму в економіці. Корейцям – народу, який геніально уміє господарювати на землі (в Україні це добре знають) – комуністи, нарешті, дали самих себе прогодувати. Селянам дозволили, після здачі обумовлених обсягів урожаю державі, решту – продавати і встановлювати ціну. З’явилися промислові кооперативи при підприємствах, а в магазинах – товари і бодай якийсь вибір.

Але ж то все для плебсу, а «великим» людям потрібні великі гроші. Але всі ці намагання Кім Чен Ина, переговори з Трампом, обнадійливі обіцянки були не тільки про звичне «вибивання» матеріальної допомоги в обмін на поступки щодо ракет, а й про те, що він реально особисто був би не проти змінити відносини з оточуючим світом, але як рівний із рівним. Втім, перефразовуючи українське прислів’я – який їхав, такого й здибав. Коли обоє переговірники хочуть не стільки домовитися, скільки справити про це враження за рахунок партнера, нічого не виходить ні в кого. Активні контакти припинилися, нові погрози Кіма прозвучали, ракети злітають з північнокорейських полігонів і падають десь у морі. Світ не готовий сприйняти «викопного» диктатору як рівню. Що далі?

А якщо насправді?

Треба подивитися на ситуацію й під суто медичним кутом зору. Те, що Кім страждає на ожиріння, гіпертонію та діабет, було відомо давно – це, до речі, спадкове – діабетиком був і батько Кім Чен Ір. Проте Ір, як відомо з інформації, що просочувалася крізь «залізну завісу» намагався боротися за своє здоров’я. А от Ин просто не може без такого способу життя, він веде його з дитинства, як кажуть – іншого не бачив. В дорослому віці додалися такі стандартні для всього світу шкідливі звички: паління, надмірний алкоголь (як кажуть – «біохімічної»  залежності у нього нема, але прикластися до пляшки може добряче й любить це діло). А головне – хто ж йому заборонить переїдати та палити? Хто наважиться ризикнути щонайменше кар’єрою, а то й життям? Отож…

Проблеми із здоров’ям у Кім Чен Ина – це ще й констатація наслідків нездорового способу життя. До речі, дід його прожив 82 роки, батько – 70. Відтак: чи могло насправді щось серйозне статися з Ином? Та цілком можливо!

Кім Ір Сен готував собі наступника. Кім Чен Ір – теж. У Кім Чен Ина, звісно, до цього руки не дійшли. Діти у нього є, але ще маленькі – не регента ж призначати. Тож якщо справа дійде (чи дійшла) до летального підсумку – теж очевидно – про нього скажуть далеко не одразу. Хто тепер буде Великим Кормчим?

Сестра Кім Йо Чжон
Сестра Кім Йо Чжон

Якщо йти за династичною моделлю, то у разі смерті чи неспроможності Кім Чен Ина, ним має «стати» його 31-річна сестра Кім Йо Чжон, яка зараз займає посаду директора відділу пропаганди і агітації ЦК Трудової партії Кореї. Кажуть, ніби вона, не зважаючи на таку саму як у брата закордонну освіту та знайомство із сучасним світом, навпаки, цьому самому «капіталістичному» світу склала «свою ціну» – та не надто їм захоплюється. Хоча вже кілька років вона супроводжує брата на усіх масових заходах, головним організатором яких в країні вона і є. Як буде розвиватися ситуація в такому випадку, можна лише гадати.

Які ще варіанти? Бульдоги перегризуть одне одного і розірвуть країну на шматки? А кому дістанеться ядерний арсенал, ракети? Може, про єдину демократичну Корею й мріють прихильники здорового глузду та ринку, але… дарма вони це роблять. Тому що, крім загрози ракетно-ядерної «безхозності», безпроблемне об’єднання двох Корей неможливе – це не Німеччина. А кому, скажіть, потрібна на Далекому Сході і в світі потужна об’єднана Корея – конкурент на ринку і ще один сильний гравець на політичній арені? Правильно – нікому.

А ще пандемію додайте до цього всього, від якої світ і без того трясе небувало. Тож – як це не дивно, але світові краще побажати здоров’я товаришу Кім Чен Ину та довгих років життя. До нього вже звикли і знають чого від нього чекати. А ще – хтозна, може ізоляція дасть свої наслідки, і світ побачить нового Кіма? Втім, в який бік він відрізнятиметься від «попередньої версії» – велике ще питання.

Олександр Севастьянов, кандидат історичних наук, Київ

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